Россиянка выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от возлюбленного с ножом

В Пензе девушка выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от агрессивного избранника

В Пензе 20-летняя девушка выпрыгнула с высоты, чтобы спастись от вооруженного ножом 25-летнего возлюбленного. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в квартире, где девушка проживала со своим избранником. Мужчина не одобрял ее общение с подругой, считая, что друзья плохо на нее влияют.

В день происшествия пьяный мужчина увидел подругу возлюбленной у них дома, разозлился и стал ссориться с избранницей. Испуганная девушка спряталась в туалете, но сожитель выломал дверь, схватил ее и стал угрожать ножом.

В какой-то момент ей удалось вырваться, и тогда она выбежала в зал и выпрыгнула с балкона пятого этажа. Информации о ее состоянии не поступало, однако после этого девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

