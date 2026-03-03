Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от возлюбленного с ножом

В Пензе девушка выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от агрессивного избранника
Shutterstock/Dennis Gross

В Пензе 20-летняя девушка выпрыгнула с высоты, чтобы спастись от вооруженного ножом 25-летнего возлюбленного. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в квартире, где девушка проживала со своим избранником. Мужчина не одобрял ее общение с подругой, считая, что друзья плохо на нее влияют.

В день происшествия пьяный мужчина увидел подругу возлюбленной у них дома, разозлился и стал ссориться с избранницей. Испуганная девушка спряталась в туалете, но сожитель выломал дверь, схватил ее и стал угрожать ножом.

В какой-то момент ей удалось вырваться, и тогда она выбежала в зал и выпрыгнула с балкона пятого этажа. Информации о ее состоянии не поступало, однако после этого девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Ранее пьяный россиянин выпрыгнул из окна, убегая от полиции, упал в сугроб и выжил.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!