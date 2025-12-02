На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка пыталась пронести мефедрон мужу в колонию, спрятав наркотик в нижнем белье

В Череповце осудили женщину, которая принесла мужу наркотики в колонию
Depositphotos

Шекснинский районный суд вынес приговор 55-летней жительнице Череповца, ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в исправительном учреждении. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Как установили следователи, в августе обвиняемая купила у опекуна ребенка - инвалида мефедрон. Женщина собиралась на длительное свидание к мужу, отбывающему наказание в колонии, и решила принести ему «подарок».

В ходе досмотра на территории колонии сотрудники обнаружили в нижнем белье женщины презерватив, в котором находилось белое кристаллическое вещество, шприц и две иглы. В отношении череповчанки было возбуждено уголовное дело, обвиняемая полностью признала свою вину. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

До этого в Тверской области пенсионерка принесла сыну в колонию зефир с метадоном. Женщину задержали до момента встречи с осужденным. Выяснилось, что в зефире она положила около 200 граммов запрещенного вещества.

Ранее россиянка пришла с мефедроном в суд по делу о наркотиках.

