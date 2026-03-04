Кинолог назвал породы собак, которые наиболее предрасположены к лаю

Собаки породы хаски наиболее предрасположены к лаю и вою, поскольку изначально их вывели для того, чтобы они тянули сани. Об этом «Москве 24» рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

Он пояснил, что в городских владельцах они не получают необходимой физической нагрузки. В результате они вымещают энергию через разрушение предметов в доме и подачу голоса.

«Также любят вокализировать все гончие породы, такие как бигль, бассет-хаунд, потому что у них в генетике заложено гнаться за добычей с лаем. А вот, например, собака породы басенджи не лает вообще – может лишь слегка подвывать», — сказал Карапетьянц.

Из-за деформации носовой перегородки звуки редко издают собаки-брахицефалы: бульдоги, мопсы и так далее.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев до этого говорил, что часто неопытные владельцы оказываются не готовы к некоторым аспектам поведения собаки, которые являются нормой для питомца. Однако, по его словам, не стоит пытаться их контролировать или подавлять.

