Названы опасные привычки, которые приводят к потере слуха

Привычка громко слушать музыку в наушниках дольше часа, особенно в шумных пространствах, например, метро, ведет к снижению слуха. Об этом «Москве 24» рассказала врач-оториноларинголог Дарья Харина.

По ее словам, опасность для слуха представляют и шумные мероприятия. Их любителям врач посоветовала выбирать места подальше от колонок, а после - устраивать день тишины, чтобы волосковые клетки смогли восстановиться.

Она также призвала отказаться от привычки постоянно слушать музыку через один наушник.

«Замечаю, что особенно часто так делают подростки: они общаются с окружающими, а фоном у них продолжают играть мелодии. В итоге происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, так как один орган продолжает слышать нормально», – подчеркнула Харина.

Эксперт порекомендовала вовремя пролечивать любые лор-заболевания, потому что они могут спровоцировать хронические изменения и привести к снижению слуха.

Врач, доцент кафедры оториноларингологии им. Преображенского Пироговского университета Юлия Левина до этого рассказала «Газете.Ru», что прослушивание музыки на максимальной громкости до 105 децибел в наушниках может вызвать нарушения слуха за полчаса. Почти половина (48%) молодых людей и 24% подростков во всем мире рискуют потерять слух из-за громкого прослушивания музыки — это более миллиарда человек во всем мире, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось, что треть подростков уже теряют слух из-за громкой музыки.