Житель Башкирии заказал полицейским похищение жены и угодил под суд

В Москве будут судить мужчину, собиравшегося похитить бывшую жену ради ее имущества, сообщает СУ СКР по городу.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ возбудили в отношении жителя Башкортостана, который хотел похитить экс-супругу, чтобы заставить ее переоформить имущество на себя.

В октябре прошлого года он начал искать в Москве потенциального наемника. О его планах стало известно полиции.

Тогда стражи порядка под видом исполнителей встретились с заказчиком на АЗС на Алтуфьевском шоссе. Тот передал 300 тыс. рублей в качестве предоплаты, фото жены, а также сообщил ее маршруты в Уфе.

В качестве оплаты мужчина обещал исполнителям принадлежащий ему автомобиль стоимостью более 6 млн рублей.

16 октября ему сообщили, что заказ исполнен, и пригласили в загородный дом в Башкирии, где должна была состояться встреча жертвы и организатора похищения. Мужчина приехал по указанному адресу и был арестован. Сейчас он находится в СИЗО, но в ближайшее время предстанет перед судом.

