В Тюмени на видео попало избиение школьника мужчиной из-за чужого снегоката

В Тюмени мужчина поставил школьника на колени и избил на детской площадке

Спор между детьми в Тюмени закончился обращением в полицию. Об этом сообщает «Наш город».

Инцидент произошел на территории жилищного комплекса «Первая линия. Гавань», на детской площадке. По данным портала, мальчики попросили школьника вернуть снегокат, который тот якобы взял у девочек из соседнего дома.

После отказа в конфликт вмешался отец одного из мальчиков. На кадрах с места заметно, как он наносит удар школьнику, затем, когда тот падает, ставит на колени и заламывает руки. После этого младший мальчик ударяет оппонента в живот.

В комментарии для портала сотрудники полиции заявили, что родители избитого уже обратились к ним. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве попытка женщины защитить ребенка от пьяной матери закончилась избиением. Восьмилетний ребенок часто приходил к москвичке. Женщина подкармливала мальчика и позволяла ночевать у себя.

Когда мальчик не смог попасть домой, «опекунша» забрала его к себе и вызвала представителей профильных органов. На следующий день разъяренная мать ребенка ворвалась к женщине и избила.

Ранее в Новом Уренгое мужчина избил в подъезде разносчика листовок и угодил под суд.