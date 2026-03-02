Размер шрифта
Женщина избила сына-аутиста в российском селе и попала на видео

В Башкирии женщина избила сына-аутиста во дворе дома

В Башкирии на видео попало, как женщина избила своего сына-аутиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе дома в элитном ЖК «Французский двор» в селе Михайловка. На кадрах видно, как женщина нападает на мальчика, толкая его и избивая руками. В какой-то момент агрессорша уронила ребенка на землю.

По словам соседей, женщина не впервые избивает ребенка — это происходит периодически. На замечания окружающих она не реагирует и посылает недовольных ее поведением «лесом».

До этого в Краснодаре женщина избила детей, заступаясь за свою дочь, и попала на видео. Одного из пострадавших в результате увезли в травмпункт.

Ранее в Москве женщина избила соседку, которая заботилась о ее ребенке.

 
