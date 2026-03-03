Житель Белгородской области поджег тепловоз по заданию мошенников

Жителя Старого Оскола задержали по подозрению в поджоге тепловоза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте.

В ведомстве рассказали, что дежурный по железнодорожной станции Старый Оскол сообщил в полицию, что неизвестный мужчина бросил в тепловоз зажигательную смесь. На место прибыла следственно-оперативная группа, специалисты с помощью подручных средств устранили огонь в кабине машиниста. После этого они осмотрели место происшествия и обнаружили канистру с бензином.

«Был установлен подозреваемый <...> и задержан по месту жительства в Белгородской области. Им оказался местный житель 1998 года рождения», — говорится в заявлении.

Из него следует, что мужчина во время допроса дал признательные показания. По словам задержанного, он действовал по заданию мошенников, которые взломали его аккаунты в социальных сетях и на портале «Госуслуги» и начали его шантажировать.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. На какой срок фигуранта отправили в СИЗО, в сообщении не уточняется.

