Общество

В Москве рассмотрят дело директора Берлинского центра Карнеги

Прокуратура направила в суд дело главы Берлинского центра Карнеги Габуева
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении Александра Габуева (признан в РФ иностранным агентом), директора Берлинского центра Карнеги (признанного нежелательной организацией), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего Александра Габуева», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемый, вопреки признанию судом «Фонда Карнеги за Международный Мир» (Берлинский центр Карнеги — его структурное подразделение) нежелательной организацией, опубликовал на его официальном сайте несколько материалов.

Кроме того, признанный иноагентом Габуев продолжил распространять в публичном доступе сообщения и статьи без соответствующей маркировки.

Уголовное дело проходит по части 2 статьи 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), части 3 статьи 284.1 (организация деятельности иностранной организации, нежелательной в России) Уголовного кодекса РФ.

Суд заочно рассмотрит дело подсудимого, который все еще находится в розыске.

Ранее Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к году лишения свободы.

 
