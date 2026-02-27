Двое студентов подожгли АЗС в Новосибирской области по зданию неизвестных

В Новосибирске и Бердске задержаны подозреваемые в поджогах на заправках

В Новосибирской области задержали 17-летнего и 18-летнего студентов колледжей, которые по заданию неизвестных кураторов подожгли автозаправки в Новосибирске и Бердске. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Инциденты произошли 25 февраля. Сначала загорелась АЗС на улице Военной в Новосибирске, а через час — заправка в микрорайоне Южный в Бердске. В обоих случаях неизвестные оплатили топливо, купили емкость, подожгли бензоколонку и скрылись. Возгорания потушили сотрудники заправок, никто не пострадал.

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали подозреваемых. Ими оказались жители Новосибирска и Бердска, студенты средних специальных учебных заведений. По предварительным данным, они перешли по фишинговой ссылке в мессенджере и потеряли доступ к приложению Госуслуги. После этого они выполняли указания неизвестных, связавшихся с ними по телефону. Возбуждены уголовные дела о покушении на умышленное повреждение имущества.

