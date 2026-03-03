Россиян предупредили о штрафах за выброшенный из автомобиля мусор

За выброшенный из автомобиля мусор водителям в России грозит штраф. Однако применение такой меры на практики затруднено. Об этом в разговоре с RT предупредил автоэксперт Дмитрий Попов.

Специалист подчеркнул, что в КоАП России есть ч. 3.1 ст. 8.2, согласно которой за выброс мусора из окна машины для физических лиц предусмотрен штраф, размер которого составляет от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Однако зачастую зафиксировать такие нарушения бывает сложно из-за нехватки инспекторов. При этом установка видеокамер также может вызывать трудности.

«Камеры можно поставить в наиболее захламленных местах. Так, чтобы был тотальный контроль, — этого нет. Так что эта история пока скорее не работает», — заключил автоэксперт.

До этого издание Motor сообщило со ссылкой на опрошенных экспертов, что за незаконные доработки конструкции автомобиля грозят штраф, предписание и аннулирование регистрации. Ответственность грозит даже за популярные доработки — от лифта подвески до нештатной оптики, если они не были сертифицированы и зарегистрированы.

