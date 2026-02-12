Названы восемь видов тюнинга, за которые накажут в 2026 году

Motor: незаконное внесение изменений в конструкцию авто карается не только штрафом

За незаконные доработки конструкции автомобиля грозит штраф, предписание и даже аннулирование регистрации. Об этом сообщает журнал Motor со ссылкой на опрошенных экспертов.

В России действуют строгие правила внесения изменений в конструкцию автомобиля. Как выяснил Motor, ответственность грозит даже за популярные доработки — от лифта подвески до нештатной оптики, если они не сертифицированы и не зарегистрированы.

По словам автоюриста Сергея Смирнова, регистрации требуют любые изменения, не предусмотренные заводом: установка двигателя другого объема, силовые бамперы, изменение дорожного просвета, обвесы, расширители арок и световые приборы. Легализация проходит шесть этапов: от экспертизы до осмотра в ГИБДД.

За неузаконенный тюнинг грозит штраф 500 рублей по ст. 12.5 КоАП и предписание устранить нарушения. За красные фары и спецсигналы — лишение прав. Если предписание не исполнить в срок, регистрацию автомобиля аннулируют.

Вице-президент НАС Антон Шапарин считает, что контроль за тюнингом в стране фактически отсутствует, а процедуру легализации сертифицированных компонентов давно пора упростить. Однако техрегламент не меняют уже семь лет.

Ранее стало известно о борьбе BMW с поставками своих машин в Россию.