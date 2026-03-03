Размер шрифта
Общество

Радиостанции «Новое радио» грозит штраф по статье о пропаганде наркотиков

«Новое радио» могут оштрафовать на 600 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Новое радио

Радиостанции «Новое радио» грозит штраф на сумму до 600 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в Таганский суд Москвы поступил протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях России «Распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах».

Дата заседания по делу пока не была назначена.

Для юридических лиц по этой статье предусмотрен штраф на сумму от 300 до 600 тысяч рублей.

С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки в УК РФ — появляется статья, которая вводит уголовную ответственность за пропаганду в цифровой среде незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, а также их потребления.

Осудить по статье УК могут, например, в случае, если человек или компания дважды в течение года были привлечены к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков).

Ранее сообщалось, что рэперу Pharaoh грозит штраф до 30 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках

 
