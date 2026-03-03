У макаки Панча, которому игрушка заменила мать, появились друзья

Осиротевший детеныш макаки по кличке Панч, ставший звездой соцсетей, начал себе друзей среди сородичей в японском зоопарке, пишет Daily Mail.

Панч живет в зоопарке в Ichikawa City Zoo недалеко от Токио. В феврале 2026 года он стал вирусным после публикации видео, на которых носит с собой плюшевую игрушку — длинноногого орангутана — и прижимает ее к себе. Пользователи предположили, что так детеныш справляется со стрессом после того, как другие макаки поначалу не приняли его в группе.

Однако новые данные показывают, что Панч делает успехи в социализации. Сообщается, что он обнимал другую макаку и взаимодействовал с другими животными.

Сотрудники учреждения призвали общественность «поддержать усилия Панча» по социализации, отметив, что макака демонстрирует устойчивость и постепенно адаптируется к жизни в стае.

Ранее умиленные обезьянкой-сиротой Панчем японцы раскупили плюшевых орангутанов в IKEA.