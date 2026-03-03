Размер шрифта
В Красноярске наградили победителей литературного конкурса «Звезда Арктики — Умка»

Конкурс «Звезда Арктики — Умка» объединил детей из России и шести стран мира
Пресс-служба «Роснефти»

В Красноярске прошла церемония награждения лауреатов IX Всероссийского литературного конкурса с международным участием «Звезда Арктики — Умка». Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Отмечается, что мероприятие ежегодно организуется зоопарком «Роев ручей» при поддержке нефтяной компании.

В 2026 году в конкурсе приняли участие юные авторы в возрасте от 5 до 17 лет из 72 регионов России, включая Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также на конкурс поступили работы из Китая, Белоруссии, Монголии, Казахстана, Таджикистана и Кипра.

«Цель конкурса – привлечь внимание к сохранению популяции белого медведя и уникальных представителей арктической фауны», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что за девять лет популярность конкурса выросла в 9 раз: в этом году на рассмотрение жюри поступило около 4 тыс. работ в пяти номинациях — сказки, рассказы, стихотворения, эссе и очерки — и четырех возрастных группах. При этом 125 авторов лучших произведений получили дипломы лауреатов, специальные призы и памятные подарки.

В «Роснефти» отметили, что в 2025 году приказом Минпросвещения РФ конкурс включили в перечень официальных творческих мероприятий страны. Теперь имена победителей и призеров заносятся в общероссийскую базу «Таланты России» и реестр образовательного центра «Сириус», что дает школьникам право на льготное зачисление в вузы.

 
