Общество

На девушку-подростка в Томске рухнула льдина с крыши дома

В Томске на девушку-подростка рухнула льдина с крыши
Shutterstock

В Томске 16-летняя девушка пострадала из-за льдины, рухнувшей на нее с крыши дома. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в феврале на улице Мичурина. С кровли многоквартирного дома на девушку упала снежная масса с наледью. После этого несовершеннолетнюю с травмами доставили в больницу — подробной информации о ее состоянии не поступало.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства инцидента, а также выясняется тяжесть вреда, причиненного здоровью подростка. Стражи порядка дадут оценку действиям лиц, ответственных за уборку снега с крыши.

Ранее мать в последний момент спасла ребенка от рухнувшего с крыши снега и попала на видео.

 
