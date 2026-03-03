Врач объяснил, связан ли рост заболеваемости ОРВИ с потеплением

Рост числа заболевших ОРВИ не связан с весенним потеплением. Распространенное мнение, что причиной повышенной заболеваемости является погода, ложное. Об этом РИАМО рассказал бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

По словам специалиста, всплеск заболеваемости не связан с тем, что на улице начал таять снег.

«Коварство весны заключается в том, что до сих пор холодно. Люди легко одеваются, ходят нараспашку и с непокрытой головой. Сейчас у нас нет эпидемической ситуации, она сезонная, она прошла еще в период нового года», — объяснил он.

Врач подчеркнул, что погода выступает в качестве дополнительного фактора, влияющего на заболеваемость, а не основного. Ключевую роль в этом вопросе играют эпидемиологическая ситуация и плотность населения.

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Марина Овсянникова до этого рассказала «Газете.Ru», что отличить грипп от ОРВИ без помощи профессионала удается не всем и не всегда. Однако у заболеваний есть свои отличительные особенности, благодаря которым можно это сделать. К основным симптомам гриппа эксперт отнесла резкое ухудшение самочувствия, боли в мышцах, выраженную слабость, сухой кашель, боли в грудной клетке и другие особенности.

