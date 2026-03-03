Психолог объяснила, почему опасно жить с фразой «меня не выбрали»

Привычка делить мир на тех, кто нас «выбирает» (хорошие люди) и кто «отвергает» (враги и злодеи) и жить с фразой «меня не выбрали», является ловушкой и может навредить самооценке. Об этом в беседе с «Радио 1» заявила клинический психолог Дарья Сальникова.

По ее словам, в этом случае человек превращает себя в объект, который можно брать или не брать. В этом случае от другого человека могут зависеть ваше настроение, самооценка. Кроме того, от них постоянно будут требоваться внешние подтверждения вашей ценности: зарплата, подарки, лайки, чужие взгляды.

Психолог подчеркнула, что во взрослой жизни нет места позиции ребенка, который ждет похвалы.

«Это когда ответственность за ваше состояние лежит на вас. Вы перестаете быть «камнем, который катят», и становитесь тем, кто выбирает дорогу. Вместо обиды наступает момент выбора. Вы видите ситуацию, вам она может не нравиться, но вы не застываете в ужасе, а принимаете решение. Вы либо говорите о своем дискомфорте, либо меняете свое поведение, либо уходите», — объяснила Сальникова.

Вместо фразы «меня не выбрали» она посоветовала использовать фразу «я выбираю не оставаться там, где мне плохо».

Клинический психолог, телесный терапевт Сергей Волков до этого говорил, что нарциссическая травма является разновидностью психической травматизации. Она отличается от нарциссического расстройства личности, относящегося к психиатрическим расстройствам. По словам специалиста, при нарциссической травме у человека нарушена самооценка, которая зависит от внешних факторов и мнения окружающих.

