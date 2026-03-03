Синоптик предупредил о возможной гололедице в Москве

В Москве 3 марта ожидаются мокрый снег, гололедица и температура воздуха до +2℃. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица. Максимальная температура воздуха в столице 0 — +2℃», — пояснил синоптик.

Леус также отметил, что в Подмоскове температура воздуха будет от -2℃ до +3℃. Он также добавил, что ожидаются ветер с порывами до 9 м/с и рост атмосферного давления до 749 миллиметров ртутного столба, что является показанием немного выше нормы.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 8 марта в Москве появится солнце, но будет морозно — от -1°C до -6°C.

Окончательная весна и устойчивое потепление в столице и области ожидаются не раньше второй половины марта, отметил синоптик.

