В Подмосковье рухнувший с крыши снег повредил три автомобиля

Mash: в Звенигороде тяжелая масса снега рухнула с крыши дома на три автомобиля
Telegram-канал Mash

В подмосковном Звенигороде тяжелая масса снега рухнула с крыши жилого дома на припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, повреждения получили три машины. У одной из них оказался сильно помят бампер.

«Людей <...> в припаркованных автомобилях не было, поэтому ущерб получился только имущественный», — подчеркивается в материале.

В нем отмечается, что за минуту до инцидента по дороге, на которую рухнул снег, шла девушка с собакой.

Как выяснили авторы публикации, за последние четыре дня в Московской области в результате схода снега со льдом с крыш пострадали более 10 человек. У большинства из них диагностировали травмы средней степени тяжести.

2 марта на Рузовской улице в Санкт-Петербурге на голову прохожему упала глыба льда. Пострадавший находился в сознании, но не мог подняться. Очевидцы вызвали ему скорую помощь.

В тот же день в городе Фурманове в Ивановской области из-за обрушения снежной массы с крыши пострадал девятилетний мальчик. Ребенка доставили в больницу с травмами тела и головы. На фоне произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в МЧС РФ рассказали, сколько крыш в стране обрушились под тяжестью снега с начала 2026 года.

 
