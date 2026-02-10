В России готовятся выбрать главного лжеученого года

8 февраля в День российской науки стартовал полуфинал ежегодной антипремии «Почетный академик ВРАЛ» за вклад в распространение лженаучных идей. В 2025 году выдвинуты вышли восемь номинантов, в числе которых профессор кафедры математики НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Анатолий Абрашкин, а также дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научно-просветительского портала «Антропогенез.ру», выступающего организатором проекта.

ВРАЛ расшифровывается как «ВРуническая Академия Лженаук» — сатирическая «организация», членами которой становятся публичные фигуры, регулярно продвигающие псевдонаучные концепции. В разные годы в финал выходили Михаил Задорнов, Никита Михалков, Герман Стерлигов, Игорь Прокопенко, Андрей Курпатов и Юрий Лоза. В 2025 году также блогеры и авторы альтернативных концепций истории и науки.

В 2025 году в список кандидатов попал Юрий Абарин — альтернативный историк, блогер и предприниматель. Он утверждает, что значительная часть известных исторических источников была сфальсифицирована в XVIII–XIX веках. По версии Абарина, история Древнего Египта и Древнего Рима была «придумана», а Чингисхан и князь Юрий Боголюбский (князь Новгородский в 1172-1175 годах) — одно и то же лицо.

Анатолий Абрашкин, несмотря на академическую карьеру в области механики жидкости и газа, известен поддержкой псевдоисторических теорий о происхождении славян и существовании «Средиземноморской Руси» в бронзовом веке, а также обвинениями профессиональных историков в заговоре.

В сообщении отмечается, что Артемий Лебедев номинирован за регулярную популяризацию идей климатического скептицизма, которые он систематически публикует для многомиллионной аудитории своего блога.

Еще один полуфиналист — математик и популяризатор науки Алексей Савватеев. Экспертный совет отмечает, что, выходя за рамки своей профессиональной компетенции, он неоднократно высказывался в поддержку креационизма, гомеопатии, критиковал противоэпидемические меры и допускал заявления, противоречащие научному консенсусу.

Выдвижение кандидатов проходило в открытом формате: до 22 декабря любой желающий мог предложить номинанта. Всего оргкомитет получил около 100 заявок. После экспертной оценки восемь кандидатов вышли в полуфинал. Народное голосование продлится до 24 февраля и определит трех финалистов.

