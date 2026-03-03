Размер шрифта
Женщина, обвиняемая в похищении девочки в Смоленске, была в доме семьи ребенка

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Женщина, которую обвиняют в похищении девятилетней девочки в Смоленске, уже бывала в доме ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подругу семьи по имени Елена, которая живет в одном доме с ними.

По ее словам, она столкнулась с предполагаемой похитительницей после новогодних праздников. Женщина несла швабру, веник и пакет. С ней также был мужчина, но был ли это ее сожитель, Елена не знает, так как не запомнила.

В тот момент Елена удивилась, что пара пришла убирать подъезд в два часа дня.

«Меня насторожило то, что у нас другие сотрудники убирают подъезд, и не в такое время они заходили», – рассказала она.

Женщина также добавила, что после визита пары чище в подъезде не стало.

До этого СМИ сообщали, что обвиняемая в похищении работала уборщицей подъездов.

Девятилетний ребенок пропал после прогулки с питомцем. Поиски привели сотрудников правоохранительных органов в квартиру местного жителя, где также находилась его возлюбленная. Они стали фигурантами уголовного дела.

Ранее стали известны подробности о личности обвиняемого в похищении девочки в Смоленске.

 
