Массовый отказ россиянок от декретного отпуска объяснили «кабальными сделками»

Главная причина, по которой каждая вторая россиянка выходит из декрета раньше срока, – это необходимость оплачивать ипотеку, что крайне сложно делать на одну зарплату. Именно материальные мотивы заставляют молодых мам отказываться от отпуска с новорожденным ребенком, так как даже при отсутствии кредита за жилье затраты на воспитание детей для многих слишком существенны, объяснила в беседе с Tsargrad.tv член экспертного совета при Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Гориславцева.

Исследования подтверждают, что во всех регионах РФ растет число случаев досрочных выходов женщин из декрета, и материальные мотивы – это самая частая причина таких ситуаций, отметила специалист.

«Чаще всего такие проблемы возникают в тех семьях, которые при этом обременены ипотекой. На одну зарплату супруга вытащить ипотечное финансирование практически невозможно, — пояснила она. — Соответственно, женщины вынуждены возвращаться на работу, чтобы просто платить по этой кабальной сделке, в которую семья влезает. А как же без крыши над головой? Ребенка надо в дом принести все-таки».

Фактически российские семьи зачастую попадают в условия «кабальных сделок», в то же время затраты на первый год жизни младенца увеличились до 450-500 тысяч рублей. Сюда входят, в том числе, средства на коляску, подгузники, питание и так далее. В месяц на содержание ребенка необходимо 35-40 тыс. рублей, что не компенсируется государственными выплатами, подчеркнула Гориславцева.

Еще одной причиной прерывания декретного отпуска она назвала страх россиянок потерять карьеру, отметив, что особенно сильно это тревожит уже состоявшихся женщин, которые решаются на рождение ребенка после 30 лет.

«Поэтому мамы предпочитают все-таки быстрее возвращаться на работу, стараясь сохранить за собой место и карьерные перспективы», — заключила эксперт.

Напомним, Telegram-канал Baza писал, что одной из заметных тенденций стало возвращение молодых матерей к полной занятости уже через один–два месяца после родов. При этом женщины чаще выбирают офисный формат, а не удаленную или гибридную работу. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет при этом сохраняется — работодатель не вправе прекращать его выплату.

