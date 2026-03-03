Размер шрифта
Еще один человек отравился ядом, разбросанным догхантерами в Екатеринбурге

Mash: в Екатеринбурге еще один человек отравился ядом, разбросанным догхантерами
В Екатеринбурге девушка отравилась ядом для собак, когда убирала его с городских улиц. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Все началось с того, что девушка убирала отраву, которую на улицах Тверитина и Белинского разбросали догхантеры. Несмотря на маску и перчатки, она уже в процессе уборки ощутила во рту сладковатый химический привкус.

На следующий день она почувствовала слабость и першение в горле. Через два дня у девушки возникли тяжелые приступы кашля до рвоты, боли в груди и судороги в ногах. Она около недели не могла спать из-за сильного недомогания.

Анализ крови не выявил инфекции, но фермент АСТ оказался сильно выше нормы — это указывает на токсическое поражение организма. Пострадавшая связывает свое состояние с контактом с ядом.

Ранее екатеринбуржец попал в реанимацию, собирая разбросанный догхантерами крысиный яд.

 
