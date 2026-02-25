Размер шрифта
В Новороссийске ревнивец спалил квартиру бывшей жены

В Новороссийске мужчина из ревности сжег квартиру бывшей жены
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Новороссийске 38-летний местный житель поджег квартиру бывшей жены, мужчина проник в жилье, спалил диваны и кровать, после чего скрылся. Об этом сообщает УМВД по Новороссийску.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек города. Подозреваемый отжал стеклопакет, проник в комнату, поджег два дивана и кровать, а затем вылез через окно и скрылся. В результате квартира выгорела практически полностью, ущерб оценили в 4 млн рублей.

Хозяйка обратилась в полицию. Поджигателя задержали, он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога, мужчине грозит до пяти лет колонии.

До этого в Рязани мужчина сжег две машины экс-избранницы из-за ревности. Ранее судимый за изнасилование местный житель облил бензином припаркованные автомобили Toyota RAV4 и Mazda 6, принадлежащие его экс-избраннице, и поджег их.

Ранее россиянин сжег дачу, чтобы она не досталась жене в случае развода.

 
