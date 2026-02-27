В Красноярске мать бросила истощенного трехлетнего сына в квартире и ушла

В Красноярске в захламленной квартире нашли трехлетнего мальчика

Полицейские из Красноярска обнаружили трехлетнего ребенка, который находился один в квартире. Об этом сообщает «МВД Медиа».

На мальчика правоохранители обратили внимание во время обхода территории. Ребенок стоял у окна на первом этаже, его поведение вызвало подозрение.

Дверь полицейским открыла соседка, у которой были ключи.

«Малыш находился в помещении один, без присмотра взрослых, и имел признаки истощения», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно, что в помещении много мусора, который не убирали длительное время.

Как удалось выяснить сотрудникам МВД, 21-летняя мать приехала в Красноярск из Иркутской области. Квартиру, в которой обнаружили мальчика, она арендовала. Мальчика передали специалистам социальной организации.

По какой причине родительница оставила сына дома одного, неизвестно. Ее местонахождение уже установили. В отношении девушки возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что россиянка постоянно плохо обращалась с сыном, не кормила и уходила из дома.

Ранее в Казани жестокий отец истязал 14-летнего сына и угодил под суд.