Врач раскрыла, что поможет поддержать организм весной без витаминных комплексов

Врач Залетова: микрозелень поможет поддержать организм весной без витаминов
Весной в рацион питания важно включать пророщенные семена, микрозелень и квашеные продукты, чтобы обойтись без витаминных комплексов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, семена, зерна и бобовые являются «витаминным коктейлем», однако, употреблять их надо в пророщенном виде, поскольку это увеличивает содержание витаминов групп С, Е и В.

«Однако важно помнить, что сырые проростки, особенно бобовых, являются благоприятной средой для бактерий (вплоть до сальмонеллы или кишечной палочки). Поэтому пациентам с ослабленным иммунитетом, детям и пожилым рекомендую обдавать такие продукты кипятком или быстро обжаривать в воке. Польза при этом практически не теряется, а риски уходят», — отметила Залетова.

Она уточнила, что в день можно съедать две-три столовые ложки проростков — их можно добавлять к салату, супу или бутерброду. Повышенная концентрация полезных веществ содержится и в микрозелени. Так, например, в ней есть антиоксиданты, которые обеспечивают защиту клеток от старения и воспалений. Квашеные продукты, в том числе капуста, кимчи, моченые яблоки и чайный гриб, содержат пробиотики и органические кислоты. Это поддержит микрофлору кишечника и повысит способность организма бороться с вирусами.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова до этого говорила, что после зимы важно особенно следить за питанием и получением достаточного количества витаминов, чтобы поддерживать здоровье кожи. По ее словам, после консультации с врачом можно также принимать БАДы.

Ранее россиян предупредили об обострении хронических заболеваний весной.

 
