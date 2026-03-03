Стало известно о пользе масок из черники для кожи

Маски из черники помогут улучшить состояние кожи, поскольку эта ягода является мощным ангиопротектором. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей-косметологов.

По их словам, антоцианы в ее составе укрепят стенки капилляров, что особенно актуально для профилактики купероза. Маски с черникой подойдут для комбинированной и жирной кожи, поскольку будут способствовать сужению пор, уточнили специалисты. Делать их лучше в выходные дни, потому что они обладают стойким красящим пигментом.

«Для создания маски разотрите чайную ложку черники и земляники с двумя ложками нежирного йогурта (для жирной кожи) или сметаны (для сухой). Добавление лимонного сока усилит эффект эксфолиации, работая как легкий зимний пилинг, актуальный даже летом для обновления рогового слоя», — уточнили в сообщении.

Массу нужно нанести на кожу на 20 минут, а после — смыть водой.

Нутрициолог Анна Гордеева до этого говорила, что правильно выстроенный рацион питания поможет облегчить состояние при куперозе. По ее словам, сосуды кожи реагируют на то, что человек ест. Для них важно получать достаточное количество витамина C и рутина, поэтому стоит потреблять цитрусовые, чернику, болгарский перец, зеленый чай. Полезные омега-3 жирные кислоты можно получить из рыбы, семян льна и авокадо.

