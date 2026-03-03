Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно о пользе масок из черники для кожи

Pravda.Ru: маски из черники улучшат состояние кожи
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Маски из черники помогут улучшить состояние кожи, поскольку эта ягода является мощным ангиопротектором. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей-косметологов.

По их словам, антоцианы в ее составе укрепят стенки капилляров, что особенно актуально для профилактики купероза. Маски с черникой подойдут для комбинированной и жирной кожи, поскольку будут способствовать сужению пор, уточнили специалисты. Делать их лучше в выходные дни, потому что они обладают стойким красящим пигментом.

«Для создания маски разотрите чайную ложку черники и земляники с двумя ложками нежирного йогурта (для жирной кожи) или сметаны (для сухой). Добавление лимонного сока усилит эффект эксфолиации, работая как легкий зимний пилинг, актуальный даже летом для обновления рогового слоя», — уточнили в сообщении.

Массу нужно нанести на кожу на 20 минут, а после — смыть водой.

Нутрициолог Анна Гордеева до этого говорила, что правильно выстроенный рацион питания поможет облегчить состояние при куперозе. По ее словам, сосуды кожи реагируют на то, что человек ест. Для них важно получать достаточное количество витамина C и рутина, поэтому стоит потреблять цитрусовые, чернику, болгарский перец, зеленый чай. Полезные омега-3 жирные кислоты можно получить из рыбы, семян льна и авокадо.

Ранее косметолог перечислила ошибки при выборе средств для ухода за кожей лица.

 
Теперь вы знаете
Нетаньяху ввязался в войну с Ираном. В каких еще конфликтах на Ближнем Востоке участвовал израильский премьер и чем это обернулось
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!