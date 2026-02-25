Размер шрифта
Психолог объяснила, зачем подростки создают себе кумиров

Психолог Абравитова: подростки создают себе кумиров из-за кризиса идентичности
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Стремление подростка создать кумира из медийной личности связано с кризисом идентичности, характерным для переходного возраста. Об этом RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Специалист объяснила, что в подростковом возрасте дети начинают отделяться от своих родителей. Однако в этот жизненный период они еще не успели найти себя и лишь пытаются это сделать.

В это время кумир выступает в качестве психологической опоры и становится для подростка «мостиком во взрослую жизнь». Он показывает готовые модели поведения, стиль и ценности, которые ребенок может примерить на самого себя.

«В итоге он захватывает такого кумира как свой собственный ориентир. Потом в этом есть некая иллюзия контроля. Следить за чьей-то жизнью легче, чем строить свою. В этом есть и побег от реальных проблем», — подчеркнула психолог.

По ее словам, любовь к кумиру также приносит яркие эмоции, которые тяжело найти в реальном мире. При этом, если у подростка есть друзья, которым нравится та же медийная личность, он начинает чувствовать себя принятым в обществе.

Клинический психолог, стратег, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого объяснила, что родителям нужно проанализировать отношения в семье, чтобы справиться с подростковой вспыльчивостью ребенка. По словам специалиста, зачастую агрессия подростка является симптомом, выполняющим скрытую функцию в семейной динамике.

Ранее психолог объяснила, почему людям сложно решаться на перемены.

 
