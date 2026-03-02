Пенсионер украл 320 предметов женского нижнего белья за пять лет

Пенсионер из Сингапура угодил под суд за кражу женского белья под алкоголем

В Сингапуре мужчина воровал женское нижнее белье после воздействием алкоголя, пишет местная газета Lianhe Zaobao.

В пятницу, 27 февраля, 61-летний Деннис Квек признал вину в краже 320 предметов женского нижнего белья. Эти преступления он совершал в течение пяти лет и был пойман с поличным 21 мая 2025 года.

В тот день, около 4:20 утра, житель дома в районе Букит Баток Централ услышал чьи-то тихие шаги в подъезде и увидел Квека в черной одежде и маске, крадущегося по коридору.

Мужчина понял, что его заметили, и бросился бежать, но свидетель догнал его и вызвал полицию. В сумке и карманах брюк Квека нашли несколько бюстгальтеров и женских трусиков. Затем правоохрантели обыскали дом Квека и обнаружили еще семь сумок с 310 предметами нижнего белья.

Квек признался в кражах. В суде мужчина извинился ии заявил, что бросил пить после ареста и не прикасался к спиртному в течение 278 дней. Согласно заключению, именно после употребления алкоголя у него возникает непреодолимое желание украсть нижнее белье.

Ему грозит до года тюрьмы, штраф до 3000 сингапурских долларов (182 тыс. рублей — прим. ред) или оба наказания. Также мужчину обязали пройти курс лечения.

Ранее россиянку депортировали из Таиланда из-за незаконного хобби.