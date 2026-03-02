В Новороссийске в результате атаки дрона оказалась повреждена Братская могила

В результате атаки украинских беспилотников в Новороссийске получила повреждения Братская могила. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что плита с именами советских бойцов посечена после удара дрона. Также откололась небольшая ее часть.

«В этом мемориале покоятся советские солдаты и офицеры, отдавшие свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины. Мы обязаны чтить наших героев, Братскую могилу обязательно восстановим», — написал он.

Кравченко рассказал, что в результате удара также пострадали захоронения местных жителей — памятники и оградки побиты осколками, некоторые частично разрушены.

Вооруженные силы Украины в ночь на 2 марта массировано атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников — самый сильный удар пришелся по Новороссийску, в городе ввели режим ЧС. В результате атаки возник пожар на топливном терминале, повреждения получили 17 домов и три детских сада. По последним данным, семь человек пострадали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось видео атаки ВСУ по Новороссийску.