Иранец разбил окно в посольстве своей страны в Грузии и отправится на родину

Посол Муджани: иранец разбил окно в посольстве в Грузии и будет депортирован

Гражданин Ирана разбил окно в здании посольства в Тбилиси и будет депортирован. Об этом сообщил иранский посол в Грузии Али Муджани, пишет «Sputnik Грузия».

«Ночью из-за незаконных действий невменяемого иранца было разбито стекло одного из окон консульского отдела посольства. После этого инцидента на место незамедлительно явилась специальная служба государственной охраны, которая действовала четко и профессионально, задержав обвиняемого», — сказал он.

По словам посла, гражданин Ирана проведет полгода под арестом, а затем его отправят на родину.

