Общество

Врач предупредила об опасных последствиях отказа от овощей

Врач Кашух: отказ от овощей может привести к дефициту витаминов
Brent Hofacker/Shutterstock/FOTODOM

Полный отказ от употребления овощей и другой растительной пищи может обернуться дефицитом витаминов и антиоксидантов, а также спровоцировать тяжелые запоры. Об этом РИАМО рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, отсутствие растительной пищи в рационе приводит к нехватке клетчатки.

«Это грозит тяжелыми запорами, нарушением состава микробиоты кишечника. Кроме того, без растительной пищи возникает дефицит витаминов C и B, магния, антиоксидантов. Со временем это отражается на состоянии сосудов, кожи, иммунной системы, может привести к развитию цинги», — объяснила она.

Гастроэнтеролог отметила, что человек, который на протяжении долгого времени отказывается есть овощи и другую растительную пищу, может столкнуться с рядом серьезных осложнений. Так, хроническая нагрузка на почки может вызвать их недостаточность или стать причиной образования камней.

Чрезмерное количество насыщенных жиров способствует ускоренному прогрессированию атеросклероза, а также повышает вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы и инсульта. Дефицит антиоксидантов ускоряет старение, ослабляет иммунитет и увеличивает риск остеопороза, добавила врач.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль до этого предупреждала, что детям, пожилым людям и пациентам с заболеваниями почек не следует есть фрукты и овощи из магазина вместе с кожурой. По ее словам, в целом пользу от кожуры можно получить лишь в том случае, если продукты были выращены на собственном огороде и без применения удобрений.

Ранее врач назвала лучшие продукты для полезного завтрака.

 
