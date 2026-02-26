Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянин из-за ревности четыре месяца избивал возлюбленную

В Пензенской области мужчина признался, что четыре месяца избивал избранницу
Shutterstock

В Пензенской области мужчина несколько месяцев избивал свою избранницу из-за ревности. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все происходило в период с ноября 2025 по февраль 2026 года в городе Кузнецке — 51-летний мужчина на почве ревности систематически избивал свою 60-летнюю возлюбленную. Информация о побоях поступила в полицию, и в ходе разбирательства агрессор признался в содеянном.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 117. Отмечается, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности.

До этого в Волгоградской области ревнивый муж избил жену во время распития алкоголя. После того, как он нанес несколько ударов кулаком в область головы и шеи, пострадавшая упала на пол, но агрессор не остановился. Женщина получила тупую травму живота и разрыв печени, из-за чего у нее началось массивное внутреннее кровотечение и развился геморрагический шок.

Ранее в Ленобласти мужчина облил бензином жену и пасынка и угрожал их поджечь.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!