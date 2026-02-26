Россиянин из-за ревности четыре месяца избивал возлюбленную

В Пензенской области мужчина признался, что четыре месяца избивал избранницу

В Пензенской области мужчина несколько месяцев избивал свою избранницу из-за ревности. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все происходило в период с ноября 2025 по февраль 2026 года в городе Кузнецке — 51-летний мужчина на почве ревности систематически избивал свою 60-летнюю возлюбленную. Информация о побоях поступила в полицию, и в ходе разбирательства агрессор признался в содеянном.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 117. Отмечается, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности.

До этого в Волгоградской области ревнивый муж избил жену во время распития алкоголя. После того, как он нанес несколько ударов кулаком в область головы и шеи, пострадавшая упала на пол, но агрессор не остановился. Женщина получила тупую травму живота и разрыв печени, из-за чего у нее началось массивное внутреннее кровотечение и развился геморрагический шок.

Ранее в Ленобласти мужчина облил бензином жену и пасынка и угрожал их поджечь.