Стартовало народное голосование за финалистов премии «Служение»

Этап народного голосования за финалистов третьей всероссийской муниципальной премии «Служение» стартовал 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе премии.

Отмечается, что в список вошли 110 проектов — по 10 в каждой из 11 номинаций. Проголосовать может любой житель России при наличии подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги». Голосование продлится до 6 апреля.

По итогам народного выбора будут определены лауреаты и победители, которых утвердит наблюдательный совет в апреле. Церемония награждения состоится 21 апреля 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что муниципальный уровень власти является наиболее близким к населению и решает конкретные вопросы качества жизни граждан.

«В этой связи именно обратная связь от жителей выступает ключевым индикатором эффективности работы муниципальных команд. Финалисты, прошедшие строгий экспертный отбор, теперь должны пройти этап народного голосования. Участие граждан в определении лауреатов через портал Госуслуг подтверждает открытость и прозрачность процедуры», — отметил он.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева отметила рекордный интерес к премии.

«В этом году мы получили рекордное количество заявок — более 63 тысяч, и каждая из них — это история служения. Финалисты представили проекты в самых разных сферах: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и межнационального согласия. Теперь слово за жителями страны. Именно им предстоит определить, какие инициативы достойны звания лучших», — сказала она.

Самыми популярными номинациями стали «Великое наследие для будущих поколений», «Инициатива каждого — общий успех» и «Развитие территории — благополучие жителей». Все заявки прошли многоэтапную экспертизу, включая перекрёстную оценку соискателями и анализ экспертами из бизнеса, науки и госорганов. Впервые в работе совета участвовали победители предыдущих лет в роли консультантов.