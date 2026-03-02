Размер шрифта
Дело завели после того, как женщина избила сына-аутиста в Башкирии

В Башкирии завели дело после избиения матерью мальчика-аутиста
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Башкирии возбудили дело после инцидента с избиением мальчика-аутиста собственной матерью. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Правоохранители организовали комплекс следственных действий, детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе дома в элитном ЖК «Французский двор» в селе Михайловка. На кадрах видно, как женщина нападает на мальчика, толкая его и избивая руками. В какой-то момент агрессорша уронила ребенка на землю. По словам соседей, женщина не впервые избивает мальчика.

Ранее в Москве женщина избила соседку, которая заботилась о ее ребенке.

 
