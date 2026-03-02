Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Генконсульстве РФ в Дубае рассказали подробности о вывозе россиян

ГК РФ в Дубае: сроки открытия воздушного пространства неизвестны
Кирилл Зыков/РИА Новости

На данный момент сроки открытия воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) неизвестны. В связи с этим специальные эвакуационные или «вывозные» рейсы не планируются, сообщило российское генконсульство (ГК) в Дубае в Telegram-канале.

«До официального открытия неба требовать от авиакомпаний переоформления билетов или предоставления альтернативных рейсов нецелесообразно.», — сказано в сообщении.

В ГК граждан РФ попросили сохранить авиабилеты, а также связаться с перевозчиком для регистрации на новый рейс, как только воздушное пространство откроют.

Накануне Ассоциация туроператоров России сообщила, что на территории ОАЭ на данный момент находятся 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными рейсами на ближайшие даты.

В связи со сложившейся ситуацией туристов просят быть постоянно на связи, оперативно сообщать свое актуальное место пребывания, а также внимательно следить за уведомлениями от принимающей стороны и авиакомпаний.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!