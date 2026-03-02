В Генконсульстве РФ в Дубае рассказали подробности о вывозе россиян

На данный момент сроки открытия воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) неизвестны. В связи с этим специальные эвакуационные или «вывозные» рейсы не планируются, сообщило российское генконсульство (ГК) в Дубае в Telegram-канале.

«До официального открытия неба требовать от авиакомпаний переоформления билетов или предоставления альтернативных рейсов нецелесообразно.», — сказано в сообщении.

В ГК граждан РФ попросили сохранить авиабилеты, а также связаться с перевозчиком для регистрации на новый рейс, как только воздушное пространство откроют.

Накануне Ассоциация туроператоров России сообщила, что на территории ОАЭ на данный момент находятся 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными рейсами на ближайшие даты.

В связи со сложившейся ситуацией туристов просят быть постоянно на связи, оперативно сообщать свое актуальное место пребывания, а также внимательно следить за уведомлениями от принимающей стороны и авиакомпаний.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.