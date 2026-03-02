В Подмосковье врачи помогли 39-летней женщине стать мамой в 11-й раз

В Дубне местная жительница родила двойню и стала мамой в 11-й раз

39-летняя жительница Дубны стала мамой в 11-й раз – врачи местного роддома помогли ей родить двойню, мальчика и девочку. Детей матери-героини назвали Ян и Кира, роды прошли без осложнений, передает 360.ru со ссылкой на заведующую Дубненским роддомом Ирину Косабуцкую.

Рост мальчика составляет 51 сантиметр, вес – 3240 граммов, у девочки – 47 сантиметров и 2400 граммов соответственно. По словам Косабуцкой, в данном роддоме женщина рожала детей в седьмой раз.

«В хорошо знакомом для нее месте команда опытных и высококвалифицированных специалистов акушерского отделения вновь бережно поддержала женщину в самый важный период жизни, обеспечив безопасность, спокойствие и уверенность на протяжении всего процесса родов, — подчеркнула врач. — Как и все предыдущие, роды были естественные».

На данный момент мама и новорожденные двойняшки уже выписались и находятся дома. Женщина сообщила, что после восстановления намерена продолжить обучение и получить профессию фельдшера.

Жителям также напомнили о работе портала «Стань мамой в Подмосковье», где можно найти все необходимые данные о родильных домах в регионе. Кроме того, уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 550-30-03.

До этого десятого ребенка родила 36-летняя жительница Московской области. Женщина родила крупного ребенка с весом 4920 граммов самостоятельно.

Ранее Путин присвоил звание «Мать-героиня» россиянке, воспитывающей 10 детей.