Двух рабочих из Ревды обвинили в сожжении коллеги расплавленной сталью

В Ревде рабочих будут судить за выплескивание расплавленной стали на коллегу

В Свердловской области сталевара и мастера будут судить за нанесение травм разливщику стали. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на производстве в Ревде. По версии следствия, сталевар не соблюдал технологию по выплавке стали, из-за чего на дне ковша вещества превратились в спекшуюся смесь материалов.

Спустя некоторое время во время обработки произошел выброс расплавленного металла из ковша. Часть вещества попала на разливщика стали.

«Работник получил телесные повреждения в виде термических ожогов головы, туловища, верхних и нижних конечностей третьей степени, площадью 90%», – сообщается в публикации.

Спасти пострадавшего не удалось.

Сталевара обвинили в нарушении требований промышленной безопасности. Вместе с ним под суд пошел мастер, так как в момент, когда подопечный нарушал технологию, мужчины рядом не было.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

