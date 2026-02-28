Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Двухлетняя девочка обварила ноги кипятком в российском детсаду

«КП»: в Перми двухлетняя девочка обварила ноги кипятком в детсаду
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Перми девочка получила ожоги ног, находясь в детском саду. Об этом со ссылкой на знакомую матери пострадавшего ребенка сообщает perm.kp.ru.

Инцидент произошел в середине февраля в ясельной группе детского сада — помощница воспитателя поставила девочку в ванну и включила воду, не проверив температуру воды, а сама отошла. Оказалось, что из лейки течет кипяток, и ребенок пожаловался на боль, но сотрудница вовремя не отреагировала. В результате дошкольница обварила ноги и попала в больницу с ожогами ступней второй степени.

Персонал оперативно оказал ребенку первую помощь, вызвал скорую и сообщил о происшествии родителям девочки. Департамент образования провел расследование, и причиной случившегося признали халатность помощницы воспитателя.

После этого в саду изменили порядок процедур — теперь детей будут мыть с использованием отдельной емкости, а не из лейки душа. Помощницу воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее красноярскую воспитательницу осудили за истязание детей и издевательства над ними.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!