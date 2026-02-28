Двухлетняя девочка обварила ноги кипятком в российском детсаду

В Перми девочка получила ожоги ног, находясь в детском саду. Об этом со ссылкой на знакомую матери пострадавшего ребенка сообщает perm.kp.ru.

Инцидент произошел в середине февраля в ясельной группе детского сада — помощница воспитателя поставила девочку в ванну и включила воду, не проверив температуру воды, а сама отошла. Оказалось, что из лейки течет кипяток, и ребенок пожаловался на боль, но сотрудница вовремя не отреагировала. В результате дошкольница обварила ноги и попала в больницу с ожогами ступней второй степени.

Персонал оперативно оказал ребенку первую помощь, вызвал скорую и сообщил о происшествии родителям девочки. Департамент образования провел расследование, и причиной случившегося признали халатность помощницы воспитателя.

После этого в саду изменили порядок процедур — теперь детей будут мыть с использованием отдельной емкости, а не из лейки душа. Помощницу воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее красноярскую воспитательницу осудили за истязание детей и издевательства над ними.