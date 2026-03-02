Размер шрифта
Пользователи Polymarket разбогатели, поставив на судьбу Хаменеи

HLN: пользователи Polymarket разбогатели, поставив на судьбу аятоллы Хаменеи
Reuters

Пользователи сайта Polymarket разбогатели, поставив на судьбу Хаманеи, пишет HLN.

Как пишут СМИ, около $150 млн были направлены на ставки, связанные с судьбой верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По информации СМИ, один из трейдеров заработал около $750 тысяч на соответствующем прогнозе.

Компания по блокчейн-аналитике Bubblemaps заявила, что шесть аккаунтов суммарно получили около $1,2 миллиона. Примечательно, что эти счета были пополнены всего за несколько часов до начала атак США на Иран. Аналитическая платформа Polysights также сообщила о подозрительной активности: еще в январе ряд новых цифровых кошельков без истории операций начали активно ставить на сценарий «Хаменеи покинет пост до конца марта».

Эксперты отмечают, что подобная динамика вызывает вопросы о возможном использовании непубличной информации. Американская регулируемая платформа Kalshi, в отличие от Polymarket, находящаяся под надзором финансовых органов США, объявила о возврате всех ставок, связанных с Хаменеи. Генеральный директор компании Тарек Мансур заявил, что решение принято по этическим соображениям.

Ранее Рубио заявил, что американские военные не наносили удар по Хаменеи.

 
