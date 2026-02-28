Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Российский подросток отдал 10,5 млн рублей мошенникам, угрожавшим ему и его отцу тюрьмой

В Красноярске подросток отдал 10,5 млн рублей мошенникам, испугавшись тюрьмы
Ilya Naymushin/Reuters

В Красноярске 16-летний подросток испугался, что его и его отца отправят в тюрьму, и отдал мошенникам семейные деньги. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в начале февраля. Юноше позвонил лжекурьер службы доставки — подросток решил, что это подарок от матери на его день рождения, который недавно прошел. Молодой человек поверил злоумышленнику и продиктовал код из СМС.

Затем с подростком связались лжепомощник оператора и лжесотрудник Минцифры — аферисты заявили, что юноша сообщил код преступникам и теперь сбережения его семьи находятся под угрозой. После этого мошенники убедили его в необходимости «декларирования» денег и велели провести видеообследование комнат, в ходе которого подросток нашел родительский сейф. Находившиеся внутри деньги он отдал курьеру злоумышленников, который назвал кодовое слово.

При этом преступники запугали подростка, что если он обратится в полицию, то и его, и его отца посадят в тюрьму. Ущерб от действий злоумышленников составил 10,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка из Сургута отдала мошенникам 19 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!