Российский подросток отдал 10,5 млн рублей мошенникам, угрожавшим ему и его отцу тюрьмой

В Красноярске 16-летний подросток испугался, что его и его отца отправят в тюрьму, и отдал мошенникам семейные деньги. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в начале февраля. Юноше позвонил лжекурьер службы доставки — подросток решил, что это подарок от матери на его день рождения, который недавно прошел. Молодой человек поверил злоумышленнику и продиктовал код из СМС.

Затем с подростком связались лжепомощник оператора и лжесотрудник Минцифры — аферисты заявили, что юноша сообщил код преступникам и теперь сбережения его семьи находятся под угрозой. После этого мошенники убедили его в необходимости «декларирования» денег и велели провести видеообследование комнат, в ходе которого подросток нашел родительский сейф. Находившиеся внутри деньги он отдал курьеру злоумышленников, который назвал кодовое слово.

При этом преступники запугали подростка, что если он обратится в полицию, то и его, и его отца посадят в тюрьму. Ущерб от действий злоумышленников составил 10,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

