В Москве женщина избила соседку, которая заботилась о брошенном ею ребенке

«112»: в Москве соседка спасала ребенка от пьяной матери, но пострадала сама

Москвичка встала на защиту маленького соседа, но пострадала от рук его пьющей матери. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Прошлым летом Алиса переехала в новый дом и познакомилась с восьмилетним Максимом (имя изменено — прим. ред.) из соседней квартиры. Его мать почти не занималась сыном и регулярно выпивала, не замечая его отсутствия.

Девушка начала подкармливать мальчика и иногда забирала ночевать к себе, если он не мог попасть в свою квартиру.

Так произошло и 23 февраля. Максим весь день не мог вернуться домой и долго ждал мать на улице, где промок и замерз до нитки.

Алиса увидела его, забрала к себе и сразу позвонила в органы опеки. На следующий день разъяренная мать ворвалась к Алисе и избила ее за вмешательство. Пострадавшая написала заявление в полицию.

