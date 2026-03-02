Размер шрифта
«Надеются, он выкарабкается»: в Ленобласти гости зоопарка накормили медведя сгущенкой

Mash: в Токсово компания накормила медведя в зоопарке сгущенкой
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

Медведь серьезно пострадал в Ленобласти после того, как посетители зоопарка решили его покормить. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Токсово. На кадрах с места заметно, как небольшая группа посетителей подходит к вольеру с хищником и бросает какой-то предмет.

Это заметил один из работников зоопарка и отобрал у 19-летнего животного упаковку сгущенки. К этому моменту медведь уже успел попробовать лакомство, у него появилась тошнота и рвота.

«Сейчас животное на лекарствах, ветеринары следят за его состоянием и надеются, он выкарабкается», – сообщается в публикации.

До этого в Новой Москве у местного жителя обнаружили африканских львов. Когда на место прибыли прокуроры, они заметили, что хищники живут в ржавых вольерах, где мало места.

Помимо этих хищников, у москвича с территории частного дома изъяли медведей и леопарда. В отношении владельца возбудили административное дело. После того, как специалисты оценят состояние животных, он может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее сигнал грузовика не дал медведю расправиться с мужчиной.

 
