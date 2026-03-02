Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Раскрыты новые подробности о «слишком красивой» серийной убийце из Южной Кореи

Число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи может вырасти до пяти
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи по фамилии Ким может вырасти до пяти человек. Об этом сообщила местная газета «Чунъанъ ильбо».

Во время следствия стали известны новые возможные эпизоды этого громкого дела. Самый ранний из установленных случаев относится к 25 октября 2025 года. В тот день с номера подозреваемой поступил звонок в экстренную службу. Звонившая сообщила, что ее спутник выпил вино в ресторане, после чего потерял сознание.

Еще один похожий инцидент произошел в январе 2026 года в караоке-баре. Сейчас полиция проверяет связь двух этих случаев с тремя установленными ранее.

Ким задержали 19 февраля по подозрению в серии убийств. Изначально сообщалось о трех жертвах девушки. Выяснилось, что в период с декабря 2025 года по февраля 2026-го она дала трем мужчинам в мотеле средства от похмелья, куда добавила запрещенные вещества. В результате двое не выжили, еще один получил серьезный урон здоровью.

Подозреваемая обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, убийстве, а также нарушении закона о контроле над наркотиками. Официально личность задержанной не раскрывается, однако интернет-пользователи самостоятельно нашли ее страницу. Девушка быстро стала звездой соцсетей благодаря своей внешности. По данным газеты The Korea Herald, число ее подписчиков за короткий срок выросло более чем на 8 тысяч человек. Мужчины признаются ей в любви, заявляя, что она «слишком красива», чтобы быть преступницей.

Ранее в Южной Корее арестовали пастора, годами насиловавшего прихожанок.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!