Раскрыты новые подробности о «слишком красивой» серийной убийце из Южной Кореи

Число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи по фамилии Ким может вырасти до пяти человек. Об этом сообщила местная газета «Чунъанъ ильбо».

Во время следствия стали известны новые возможные эпизоды этого громкого дела. Самый ранний из установленных случаев относится к 25 октября 2025 года. В тот день с номера подозреваемой поступил звонок в экстренную службу. Звонившая сообщила, что ее спутник выпил вино в ресторане, после чего потерял сознание.

Еще один похожий инцидент произошел в январе 2026 года в караоке-баре. Сейчас полиция проверяет связь двух этих случаев с тремя установленными ранее.

Ким задержали 19 февраля по подозрению в серии убийств. Изначально сообщалось о трех жертвах девушки. Выяснилось, что в период с декабря 2025 года по февраля 2026-го она дала трем мужчинам в мотеле средства от похмелья, куда добавила запрещенные вещества. В результате двое не выжили, еще один получил серьезный урон здоровью.

Подозреваемая обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, убийстве, а также нарушении закона о контроле над наркотиками. Официально личность задержанной не раскрывается, однако интернет-пользователи самостоятельно нашли ее страницу. Девушка быстро стала звездой соцсетей благодаря своей внешности. По данным газеты The Korea Herald, число ее подписчиков за короткий срок выросло более чем на 8 тысяч человек. Мужчины признаются ей в любви, заявляя, что она «слишком красива», чтобы быть преступницей.

Ранее в Южной Корее арестовали пастора, годами насиловавшего прихожанок.