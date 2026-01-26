Размер шрифта
В Южной Корее арестовали пастора, годами насиловавшего прихожанок

YNA: пастор в Южной Корее был арестован за насилование прихожанок
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Южной Корее был взят под стражу и официально обвинен бывший пастор, подозреваемый в многолетней сексуальной эксплуатации прихожанок, пишет YNA.

Как сообщила прокуратура Восточного округа Сеула, сотрудниками полиции был арестован мужчина по фамилии Юн. Ему предъявлены обвинения, включая изнасилование и другие преступления сексуального характера.

По данным следствия, Юн на протяжении почти десяти лет — с февраля 2015 года по ноябрь 2024 года — систематически совершал сексуальное насилие в отношении женщин, состоявших в его церковной общине. Следствие считает, что преступления носили повторяющийся и продолжительный характер.

Потерпевшие обратились в полицию в январе 2025 года. В своих заявлениях они указали, что подвергались неоднократным сексуальным домогательствам и принуждению со стороны пастора, пользуясь его положением духовного лидера.

Согласно материалам дела, Юн, по утверждению заявителей, пытался оправдывать свои действия религиозными аргументами, в том числе ссылаясь на библейского царя Давида, заявляя, что «у царя Давида было несколько женщин».

Пресвитерианская церковь Кореи, получившая официальное обращение с требованием наказания после появления обвинений, приняла решение об исключении Юна из церковной организации.

Ранее в Бразилии пожилой пастор изнасиловал двух сестер.
 
