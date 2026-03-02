Алабаи, растерзавшие трех собак, терроризуют район в российском городе

В Хабаровске два алабая растерзали трех собак и терроризируют целый район. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло в районе улицы Шелеста и на соседних улицах. По словам местных жителей, три месяца назад один из алабаев напал на собаку на поводке и сломал ей ребра, а также прокусил сухожилия — владельцу пришлось выплатить компенсацию за случившееся.

Две недели назад алабаи растерзали терьера, который шел со школьницей возле подъезда, а в минувшие выходные — дворнягу и бигля. Местные жители неоднократно обращались к участковым, однако проблема так и не решилась. Хозяин агрессивных собак заявляет, что они «иногда сбегают». Люди опасаются за свою безопасность.

Ранее стая ротвейлеров напала на детей, когда они катались с горки в Подмосковье.