Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии 8 Марта

В преддверии 8 Марта мошенники начинают активно использовать различные схемы обмана, предлагая россиянам приобрести цветы со скидкой и воспользоваться другими услугами. Об этом радио Sputnik рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Специалист отметил, что злоумышленники привыкли использовать ажиотаж перед праздниками для обмана, предлагая в это время людям актуальные вещи и услуги. Перед 8 Марта мошенники создают фейковые сайты, копирующие цветочные магазины, а также предлагают жертвам приобрести букеты со скидкой.

«Естественно, никакие цветы там не продаются. То есть, по сути, мы говорим о том, что они используют желание людей сэкономить и давят именно на это, либо предлагают что-то. Ну вот фраза: «бесплатный сыр – в мышеловке», очень хорошо характеризует эту историю, когда людям хочется получить скидку, при этом они не проверяют, где именно покупают», — объяснил эксперт.

Он предупредил, что важно всегда сохранять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать кому-либо коды, которые приходят в сообщениях.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого говорил, что мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки. По словам эксперта, гражданам начинают поступать небольшие переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями, например, «за продажу карты».

