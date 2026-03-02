Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии 8 Марта

Эксперт Муртазин: перед 8 Марта мошенники могут предлагать цветы со скидкой
Shutterstock

В преддверии 8 Марта мошенники начинают активно использовать различные схемы обмана, предлагая россиянам приобрести цветы со скидкой и воспользоваться другими услугами. Об этом радио Sputnik рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Специалист отметил, что злоумышленники привыкли использовать ажиотаж перед праздниками для обмана, предлагая в это время людям актуальные вещи и услуги. Перед 8 Марта мошенники создают фейковые сайты, копирующие цветочные магазины, а также предлагают жертвам приобрести букеты со скидкой.

«Естественно, никакие цветы там не продаются. То есть, по сути, мы говорим о том, что они используют желание людей сэкономить и давят именно на это, либо предлагают что-то. Ну вот фраза: «бесплатный сыр – в мышеловке», очень хорошо характеризует эту историю, когда людям хочется получить скидку, при этом они не проверяют, где именно покупают», — объяснил эксперт.

Он предупредил, что важно всегда сохранять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать кому-либо коды, которые приходят в сообщениях.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого говорил, что мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки. По словам эксперта, гражданам начинают поступать небольшие переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями, например, «за продажу карты».

Ранее россиянам рассказали об опасности старых мобильных номеров.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!