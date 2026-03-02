Диетолог назвала безопасную суточную норму колы

Диетолог Кованова: в день можно выпивать не более 200 мл колы

В день без вреда для здоровья можно выпивать не более 200 мл колы. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По ее словам, в этом случае напиток не принесет вреда. При этом опасность сладкие газированные напитки представляют для тех людей, кто пьет их в течение дня вместо воды, предупредила врач.

«В чрезмерных количествах кола опасна тем, у кого есть проблемы с костной тканью — остеопороз. Она содержит фосфорную кислоту, при избытке фосфора кальций вымывается быстрее, к тому же кофеин способствует выведению кальция», — пояснила Кованова.

От таких напитков лучше отказаться пациентам с ожирением, сахарным диабетом, нарушением обмена веществ, добавила диетолог. При этом иногда напиток может быть полезен, например, если необходимо быстро взбодриться перед марафоном, заключила она.

Руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова до этого рассказала «Газете.Ru», что аспартам — это популярный сахарозаменитель, который добавляют в колу и многие другие продукты с пометкой «без сахара». Он может негативно влиять на память и вербальную беглость (способность быстро вспоминать слова), если пить 300 мл напитка с сахарозаменителями ежедневно.

