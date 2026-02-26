Размер шрифта
Диетолог предупредила о вреде кока-колы для некоторых людей

Диетолог Кованова: кока-колу нельзя пить людям с остеопорозом
Shutterstock

Кока-колу опасно пить людям с рядом заболеваний, в числе которых остеопороз и ожирение. Напиток также может навредить тем, кто употребляет его каждый день. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, кока-кола особенно вредна для тех, кто пьет ее в течение всего дня, пытаясь таким образом восполнить жидкость в организме.

Диетолог отметила, что существует распространенное мнение, что альтернативный вид напитка, в котором нет сахара, можно употреблять постоянно. Однако таким образом лишь снижается калорийная нагрузка. При этом из-за этой привычки страдает эмаль.

Помимо этого, кока-кола может быть опасной для пациентов с остеопорозом — хроническим заболеванием костной ткани.

«Кола содержит фосфорную кислоту, при избытке фосфора кальций вымывается быстрее, кроме того, кофеин способствует выведению кальция. В целом колу не желательно пить людям с диабетом, ожирением, рефлюксом, нарушением обмена веществ», — объяснила эксперт.

Накануне во Владивостоке 12-летний мальчик попал в реанимацию с кровавой рвотой из-за продолжительного употребления кока-колы. Медики пояснили, что кислота, содержащаяся в напитке, ударила по ослабленному желудку ребенка.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли мыть банку с газировкой перед тем, как из нее пить.

 
